İzmir'de belediyeler, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Toplantılar ve görüşmeler İzmir'in gündemini belirliyor. Bu kapsamda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantısına katılım gösterdi. Toplantı yoğun katılımla gerçekleştirilirken, çok sayıda isim toplantıdaki yerini aldı. Toplantının ardından Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den paylaşım geldi.

"Hakkaniyetle çalışmaya devam ediyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden toplantının ardından paylaşımda bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Belediyelerimizin çatı kuruluşu olan Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantımızı gerçekleştirdik.

Dayanışma ve ortak akıl ile, pek çok belediyemizin hizmetlerini daha hızlı ve etkin sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu araçların dağıtımını hayata geçirdik.

Bizler eşitlikten ve adillikten yana durmaya, hakkaniyetle çalışmaya devam ediyoruz.

Yerel yönetimlerin gücü, kentlerimizin nefesidir. Her şeye rağmen üretmeye, kolaylaştırmaya ve birlikte güçlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.