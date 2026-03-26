Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan; aralarında Tunç Soyer, Heval Şavaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı sanıklar, bugün beşinci kez Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı, Yüksel Taşkın da izledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında görülen duruşmada, sanıkların ve avukatlarının savunmaları alınırken, dosyaya ilişkin usule dair tartışmalar da gündeme geldi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Örnekköy’de yürütülen kooperatif projesine dikkat çekti. Projenin iki gün sonra anahtar teslim aşamasına geldiğini ifade eden Aslanoğlu, mahkeme heyetini de teslim törenine davet etti.

Tunç Soyer savunma yaptı

Önceki dönem Belediye Başkanı Tunç Soyer, duruşmada savunma yaptı. Soyer, gazetelerde çıkan “Toplu paralar Bitcoin’de batırıldı” başlıklı haberi örnek göstererek, toplanan paraların Gümüşhanespor ve Bitcoin’e yatırıldığını belirtti. “Varsa suç budur, nitelikli dolandırıcılık burada vardır” dedi.

Soyer, diğer dava ile ilgili olarak zimmet soruşturması kapsamında tanık beyanları, HTS kayıtları, Büyükşehir ve sayıştay raporlarında herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediğini belirterek, "Üç ay boyunca hiçbir bilirkişinin dosyayı kabul etmedi, yeni oluşturulacak bilirkişi raporunun ne bulacağını bilmiyoruz" dedi. Soyer, “Suçun ne maddi ne de manevi unsuru oluşmadı. Beraat talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada ayrıca bir avukat, cezaevinde yargılanmaya tepki göstererek, “Cezaevine bir parçası olmayı reddediyoruz. Basın mensuplarının cep telefonlarını almıyorsunuz, basından bu dosyayı kaçıramazsınız” diyerek tepki gösterdi.