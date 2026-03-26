Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menemen Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk getiren yatırım zinciriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın "her aya bir açılış" hedefiyle başlattığı hamle, 2025 yılı boyunca kesintisiz bir hizmet maratonuna dönüştü. Sosyal belediyecilikten teknolojiye, sağlıktan eğitime kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen 9 stratejik tesis, Menemen halkının kullanımına sunularak ilçedeki yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşıdı.

Yerelden genele uzanan vizyon: Modern Menemen inşa ediliyor

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gerçekleştirilen yatırımların temel motivasyonunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Eser ve Hizmet Belediyeciliği" vizyonuyla açıklıyor. Nisan ayında belediye meclisinde verilen sözün tutulmasıyla başlayan süreçte, ilçenin her bir mahallesinde ihtiyaca yönelik terzi usulü projeler üretildi. 2026 yılına da aynı ivmeyle giren belediye yönetimi, sadece büyük tesislerle değil, anne ve bebek sağlığı gibi hassas dokunuşlarla da vatandaşın gönlünde taht kurmayı başardı.

Sağlıktan ticarete: Mahallelerin çehresi değişiyor

Yatırım hamlesinin ilk müjdesi Türkelli bölgesinden geldi. Mayıs ayında açılışı yapılan Türkelli Kapalı Pazar Yeri, sadece bir ticaret alanı değil, peyzaj düzenlemeleriyle bölgenin yeni cazibe merkezi oldu. Hemen ardından rotayı Ulukent’e çeviren Menemen Belediyesi, sağlıkta devrim niteliğinde bir adım attı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen semt polikliniği, adeta butik bir hastane donanımıyla günde 500 hastaya şifa dağıtmaya başladı. Bu yatırım, bölge sakinlerinin ilçe merkezine gitmeden nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayarak büyük bir yükü ortadan kaldırdı.

Sosyal yaşamın yeni adresi: Aynısefa Tesisleri

Yaz aylarında sosyal donatı alanlarına odaklanan belediye, "Aynısefa" markasıyla ilçeye yeni bir soluk getirdi. Temmuz ayında Kent-2 bölgesinde, Eylül ayında ise Şehir Parkı içerisinde hizmete giren Aynısefa Sosyal Tesisleri; hijyenik mutfağı, lezzetli menüleri ve ekonomik fiyat politikasıyla kısa sürede Menemenlilerin uğrak noktası oldu. Manevi değerleri de unutmayan yönetim, Ağustos ayında Haykıran Mahallesi’nin estetik mimarisiyle dikkat çeken Ahmet Kahraman Camii’ni ibadete açarak bölge halkının önemli bir ihtiyacını daha karşılamış oldu.

Dijital deneyim merkezi

Ekim ayı, Menemen için teknolojik bir dönüm noktasına sahne oldu. "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı" temasıyla kapılarını açan Dijital Deneyim Merkezi, görsel ve işitsel teknolojileri kullanarak şanlı tarihimizi gelecek nesillere aktaran modern bir eğitim üssü kimliği kazandı. Kasım ayında ise toplumsal dayanışmanın en güzel örneği olan Koyundere Taziye Evi hizmete girdi. 200 metrekarelik alanda mutfağından ibadethanesine kadar her detayı titizlikle planlanan merkez, vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olacak şekilde tasarlandı.

Eğitimde seyrek hamlesi ve anneler için özel dokunuş

Eğitimi öncelik listesinin ilk sırasına koyan Başkan Aydın Pehlivan, yılın son büyük açılışını Seyrek’te gerçekleştirdi. 100 öğrenci kapasiteli ve bin metrekarelik kullanım alanına sahip Seyrek Anaokulu, modern eğitim donanımlarıyla çocukların gelişimine katkı sunmaya başladı. 2026 yılının ilk günlerinde ise sosyal belediyecilikte çıtayı yükselten bir adım daha atıldı. Egekent-2, İZBAN İstasyonu ve Adliye önü gibi stratejik noktalara kurulan bebek bakım üniteleri, annelerin mahremiyet ve hijyen ihtiyaçlarını gözeterek Menemen sokaklarında konforlu bir yaşam alanı sağladı.

"Bütçemiz eserlere, yatırımımız insanımıza"

İlçedeki her kuruşun vatandaşın refahı için harcandığını vurgulayan Başkan Aydın Pehlivan, Menemen’i sadece eksiklerin giderildiği bir yer değil, fark yaratan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 7’den 77’ye her yaş grubuna hitap eden projelerin devam edeceğini ifade eden Pehlivan, 100’den fazla ücretsiz kurs ve modern spor tesisleriyle hizmet belediyeciliğinin en somut örneklerini sergilemeye devam edeceklerini dile getirdi. Menemen, yeni yatırımlarla İzmir’in parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

