Son Mühür - CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Genel Merkez çevresinde gerginliğin devam ettiği saatlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bugün CHP Genel Merkezi’ne gitmeyeceğini ifade eden Polat, parti içinde geniş kapsamlı bir disiplin sürecinin başlayabileceğinin mesajını verdi.

Mahir Polat, kurultay sürecinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert açıklamalarda bulunan isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Polat, “Disipline sevk edilecek isimler var. Kemal Bey’e ‘hain’ diyenlerin partiyle ilişiği kesilir” ifadelerini kullanarak, parti yönetiminin bu konuda taviz vermeyeceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart ileri sürdüğü de iddialar arasında yer aldı.

Mutlak butlan kararı verildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin ise görevi devralmasına hükmetti.

Kararda ayrıca, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi ile bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan daire, CHP Kurultayı hakkında verilen tedbir kararına karşı CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz başvurusunu da reddetti.