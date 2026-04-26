Son Mühür- Yerin yedi kat altında verdikleri ekmek mücadelesini Ankara'ya taşıyan Doruk Madencilik işçileri ülke gündemine girmeyi başardı.

Eylemlerinin 15'inci, açlık grevlerinin 7'inci gününde geri adım atmaya niyetleri olmadığı gösteren madenciler için DİSK'in sessizliği de tartışma konusu oldu.

DİSK'in CHP'li belediyelerin iktidarda olduğu başta İzmir Büyükşehir olmak üzere Buca, Konak, Karşıyaka işçi eylemlerine göndermede bulunan sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.



Tepkilerden öne çıkanlar şöyle...



''İzmir’de zam ile en düşük 62 bin lira olan maaşa günlerce eylem yapan disk, senede 2 kere maaş alan madencilere destek vermiyor.''



''İzmir'de canhıraş eylem yapıp çöpleri toplatmayan disk, madenciler için tweet bile atmadı.''

''Özellikle planlı olarak CHP’li belediyelerde yaptırılmak istenen grevlere TAM KADRO DESTEK SAĞLAYAN DİSK…

Ankara’da günlerdir çocuklarının gözü önünde hak ettikleri paraları için direniş gösteren Madenciler için sessiz kaldı...''

Disk Başkanı ve yönetimi AK Parti hizmetkarı gibi davranış sergiliyor…



DİSK Genel Merkezi sessiz...



Arzu Çerkezoğlu yönetimindeki DİSK'in madenciler konusunda takındığı tavra gazeteci Onur Öncü'den tepki var.

''Madencilerin Ankara’daki eylemlerine DİSK neden destek çıkmıyor diye eleştirdik'' diye soran Öncü,

''Dün, üyesi olduğum DİSK’e bağlı Basın-İş başta olmak üzere 11 sendika ortak açıklama yaptı. Bu 11 sendika zaten madencilerin haklı mücadelesini destekleyen kurumlardı.

Ancak DİSK Genel Merkezi’nin, Ankara’nın göbeğindeki direnişi “görmemesinin” izah edilecek hiçbir yanı yok'' hatırlatmasında bulundu.



''Bakın, madenciler aileleriyle birlikte 190 kilometre yol yürüdü. İki kez biber gazlı ve darplı gözaltı yaşadı'' diyen Onur Öncü,

''Üstelik tüm bunlar yaşanırken işçiler açlık grevindeydi. Yani siz bir haftadır gündemde olan bir işçi eylemine vermediğiniz desteği nasıl telafi edeceksiniz?

Şu saatten sonra DİSK Genel Merkezi’nin yapacağı herhangi bir izahın inandırıcılığı yok. Bagaj siyasetiyle giderek sarı sendikaya dönüşen bir DİSK var…

Bu sözleri bir gazeteci olarak değil, bir DİSK üyesi olarak söylüyorum. Biz, sermayenin pervasız saldırısına ve iktidarın kolluk şiddetine karşı nasıl mücadele ediyorsak, DİSK’in bu tutumuna karşı da mücadele edeceğiz'' mesajı verdi.



DİSK'in zamanı doldu...



DİSK'e bir eleştiri de gazeteci Tolga Balcı'dan geldi.

''Yıllardır üyesiyim, konfederasyona bağlı sendikada yıllarca yöneticilik yaptım ve dolu toplantıya katıldım'' diyen Balcı,

''DİSK'te artık eski görevlerde olmadığıma göre - ki varken de söyledik diye kınama cezası aldık ayrı- net net söylemek gerekir.



Ankara'da madenci direnişinde sergiledikleri tutum DİSK'in zamanının artık dolduğunun onun yerine daha genç, dinamik bir sendikal merkezin kurulmasının elzem olduğunu herkese gösterdi.

DİSK üyesi olmanın ne bir ağırlığı ne de gururla söylenebilir bir yanı kaldı. insanlar üyesi oldukları sendikayı söylemekten çekiniyor genel merkez yüzünden'' değerlendirmesinde bulundu.