Son Mühür- Adalet camiasının gözü kulağı bir süredir Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı ana kararnamesindeydi. Uzun süredir beklenen bu atama süreci nihayet tamamlandı. Yapılan son güncellemelerle beraber, yargı teşkilatındaki yeni görevlendirmeler de kesinleşmiş oldu.

"Kararnamenin yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Sürece dair detayları kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, gelişmeleri kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gürlek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık.

Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum.

Kararnamenin; hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Görev değişimleri ve yeni atanan isimler

Kararname ile beraber kritik pozisyonlarda dikkat çeken değişimler yaşandı. İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte öne çıkan bazı isimler ve yeni görev yerleri:

İstanbul: İstanbul Cumhuriyet Savcıları Yasin Erkal ve Bayram Sürü, yeni dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapacaklar.

Samsun: Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, görevinden alınarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Antalya: Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ise rotasyon kapsamında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

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