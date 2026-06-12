İstanbul merkezli 7 ilde, elebaşı yurt dışında olan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun sonrasında yargı süreci hız kazandı. 9 Haziran’da polis ekiplerinin harekete geçmesiyle yakalanan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadelerin sonrasında hakim karşısına çıkarıldı. Mevcut durumda 37 şüpheli tutuklanma talebiyle, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorgu işlemleri ise sürüyor.

"7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir"

Operasyonun detaylarını ve suç örgütlerine dair yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sokak çetelerinin kamu düzenini tehdit ettiğine vurgu yapan Gürlek, bu yapılara karşı her alanda daha sert ve etkin adımlar atılacağının altını çizmişti.

Operasyonun arka planına dair bilgi veren Gürlek, bahsi geçen örgütün liderinin kırmızı bültenle arandığını ve şu an İtalya'da tutuklu bulunduğunu belirtmişti.

Soruşturmanın İstanbul merkezli olarak Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı yürütüldüğünü söyleyen Gürlek,

"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır.

Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.