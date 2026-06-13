Son Mühür- Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, bugün gece saatlerinde yaşanan sarsıntıyla beraber kısa süreli bir panik yaşadı.

Bölge halkını uykusunda yakalayan deprem, özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay çevre ilçelerden de hissedilince vatandaşlar kısa süreliğine paniğe kapıldı.

Sarsıntının detayları ve merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), paylaştığı güncel verilerle depremin merkez üssünü Nurdağı olarak duyuruldu. Sarsıntının teknik detayları ise şu şekilde kaydedildi:

Büyüklük: 4.6 (Mw)

Merkez Üssü: Nurdağı, Gaziantep

Tarih: 13 Haziran 2026

Saat: 00:08 (TSİ)

Derinlik: Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldi.

Bölge çalışma başlatıldı

Gece saat 00:08 sularında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem, derinliğinin az olması sebebiyle yüzeye yakın kesimlerde oldukça belirgin bir şekilde hissedildi. AFAD ve diğer ilgili birimler, bölgedeki tarama çalışmalarını hemen başlattı.

Şu ana kadar bölgeden gelen ilk bilgilerde herhangi bir yıkıcı hasarın veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Vatandaşlar ise bölgede yaşanabilecek olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.