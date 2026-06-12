Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından iki belediye başkanı için ihraç istemi çıktı. Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçmek yerine açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Kurultay takvimi İçin düğmeye basıldı

12 Haziran 2026 tarihli bu kritik MYK toplantısında sadece ihraçlar konuşulmadı. Bir gün önce toplanan Parti Meclisi’nin (PM) aldığı olağan kurultay kararı da masadaydı. Parti Sözcüsü Müslüm Sarı’nın aktardığına göre, kurultaya giden yolda il ve ilçe kongreleri takviminin takibi ve sürecin yönetilmesi için özel görevlendirmeler yapıldı. CHP, seçimli büyük kongre için resmen hazırlıklara başladı.

Parti Sözcüsü kararları sosyal medyadan duyurdu

Müslüm Sarı, MYK toplantısında ülke gündemi ve parti içi gelişmelerin enine boyuna tartışıldığını belirtti. Alınan kararların resmiyet kazanmasıyla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu’nun önümüzdeki günlerde toplanması bekleniyor. Özcan ve Tuncer'in partideki geleceği, YDK üyelerinin yapacağı savunma incelemelerinin ardından oylamayla netleşecek. Öncesinde de mutlak butlan kararı sonrası 9 kişi partiden ihraç edilmişti.

Kulislerden alınan bilgilere göre de ihraç taleplerinin sadece 2 belediye ile sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki günlerde farklı belediye başkanlarına da ihraç talebi yapılacağı öğrenildi.