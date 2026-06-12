Son Mühür- Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları yapıldığı ve piyasa düzeninin bozulduğu iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltı kararları ve şirketlere yönelik atanan denetim kayyımları gündemin ilk sırasına yerleşirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koymak için süreci detaylandıran kapsamlı bir bilgilendirme metni paylaştı.

"Söz konusu şirketler hakkında el koyma kararı bulunmamaktadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya dair yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"Son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte değerlendirilmiş, bu kapsamda 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından özellikle belirtmek gerekir ki; denetim kayyımlığı tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir.

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır. Denetim kayyımlığı; mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir. Belediye başkanın mal varlıkları da mercek altında: Silivri operasyonunda dudak uçuklatan detaylar çıktı! İçeriği Görüntüle Bu tedbirin amacı, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır.

Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

Ne olmuştu?

Beyaz et piyasasındaki yüksek fiyat iddialarının ardından başlatılan geniş çaplı operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken, Başsavcılık 13 şirket için denetim kayyumu atanmasına karar verildiğini duyurmuştu.