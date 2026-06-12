Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ticaret Bakanlığı'nın başta beyaz et sektörü olmak üzere çeşitli kurumlara gerçekleştirdiği denetimler özellikle iktidara yakın gazeteciler tarafından destek ve takdir görüyor. Özellikle AK Parti hükümetine yakınlıklarıyla bilinen Şamil Tayyar ve Zafer Şahin, bakanlığın gerçekleştirdiği operasyonlara destek verdi.

Zafer Şahin: Sadece beyaz et sektörü yetmez

Özellikle kamuoyunda bakanlığa yönelik 'denetim yok' eleştirilerinin bugün gerçekleşen operasyonlarla boşa çıktığını aktaran sıkı denetim uygulamasına destek veren Zafer Şahin, "Beyaz et sektöründeki 13 firmaya yönelik operasyonu 'Mala çökme' olarak yorumlayanların eski açıklama mesajlarına bir bakın. Hepsi koro halinde 'Denetim yok' diye bağırıyorlardı. Bugün denetim yapılınca aynı kişiler 'Mala çökme' diyor. Bunların derdi hiçbir zaman millet olmadı ki kaldı ki ortada ne mala çökme ne de kayyım var.

Denetim kayyımı uygulaması yani devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralınmıyor. Onun yerine, mevcut yönetimin aldığı kararlar, ticari faaliyetler, finansal işlemler hukuka uygunluk açısından adım adım inceleniyor. Mahkemenin atadığı resmi bir denetçi tarafından. Böylece soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçleri sekteye uğramıyor. Piyasasa ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçiliyor. Şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engelleniyor.

Vatandaşın temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış oluyor ve birileri bunu 'Dünyanın en kötü işi' gibi göstermeye çalışıyor. Garip bir memleketiz. Son bir not: Beyaz et sektörü yetmez. Hangi sektörde kim, haksızca milleti sömürüyorsa müdahale edilsin.Yeter milletin sırtından köşeyi dönenlerin yaptıkları." dedi.

Şamil Tayyar: Yabancı yatırımcı ürkebilir

Öte yandan, iktidara yakın kimliğiyle bilinen ve sosyal medya hesaplarından yapılan denetim uygulamasına destek veren ve uyarılarda bulunan Şamil Tayyar, ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Fahiş fiyatla mücadeleyi sonuna kadar destekliyorum. Ticaret Bakanlığının denetimlerini, adli operasyonları anlamlı buluyorum. Hangi firma haksız fiyat artışıyla milletin kanını emiyorsa mutlaka hesabını vermelidir.

Ancak suça ilişkin dosya hakkında yargı kararı kesinleşmeden firmalara ‘kayyım’ atanmasını doğru bulmuyorum. Mülkiyet hakkı ve hukuk güvenliği, demokratik rejimin taşıyıcı sütunlarıdır, yıkarsanız rejim sarsılır. Güven sorunu doğar. Böyle bir ortam mücadele ruhuna zarar verir, aksine fiyatları daha da arttırabilir. Yabancı yatırımcıları ürkütebilir. O nedenle kaş yaparken göz çıkarmamak gerekir."