Son Mühür- İran'a yönelik saldırıda Hürmüz Boğazı krizini bir türlü aşamayan ABD Başkanı Trump'ın en sert eleştirdiği ülkeler arasında Fransa da bulunuyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la eşi arasında yaşanan tokatlı tartışmaya göndermede bulunarak, ''Eşinden yediği kroşeyi unutamamış'' sözlerine Macron, ''Seviyesiz'' yanıtını vermişti.

Ancak Macron'un tek hamlesini bu olmadığı ortaya çıktı.

Siyaset bilimci Prof. Dr. Doğu Ergil,

''Fransa, tüm altın rezervlerini Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkardı.

Fransa Merkez Bankası, New York Federal Rezerv Bankası'ndaki altın rezervlerinin tamamını çekme işlemini tamamladı. Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında, New York'ta depolanan 129 ton Fransız altını satıldı ve yerine Avrupa'dan satın alınan eşdeğer miktarda altın konuldu. Fransa'nın 2.437 ton altınının tamamı artık Paris'te bulunuyor. Her bir külçe altın da dahil'' bilgisini paylaştı.



Jeopolitik yorumcu Gandalf'ın sosyal medya paylaşımına göndermede bulunan Prof. Doğu Ergil şu ifadelere yer verdi.



Zamanlamaya dikkat...



Zamanlamayı görmezden gelmek zor. Trump'ın savaş sonrası kuralları alt üst etmesi ve transatlantik güvenin tarihi düşük seviyelere inmesiyle birlikte, Fransa sessizce finansal temelinin artık Amerikan topraklarında depolanmamasını sağladı.

Operasyon, rekor seviyedeki altın fiyatlarının da etkisiyle 13 milyar euro'luk beklenmedik bir kazanç sağladı ve 2024'teki 7,7 milyar euro'luk zararı 2025'te 8,1 milyar euro'luk kara dönüştürdü. Macron esasen bu işten çekilmek için para aldı.



Ve Fransa yalnız değil...



Almanya'nın Federal Rezerv'de hâlâ 1.236 ton altını bulunuyor; bu da toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 37'sine denk geliyor. Altını ülkeye geri getirme baskısı hızla artıyor. Alman Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Michael Jäger açık sözlü davrandı: Trump tahmin edilemez, gelir elde etmek için her şeyi yapıyor ve Almanya'nın altını artık Fed'in kasalarında güvende değil.



Berlin'de genel kanı bu yönde...



Fransa çoktan harekete geçti. Almanya ise izliyor ve hesap yapıyor. Avrupa'nın altınını Washington'a emanet etme dönemi sessizce sona eriyor olabilir. Tıpkı diğer her şey gibi.