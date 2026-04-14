Yeni konseptiyle açılan MacFit Balçova Kipa, ileri teknoloji ekipmanları ve grup ders stüdyosuyla dikkat çekiyor. Peki bu şubenin çalışma saatleri ne, üyelik için ne kadar ödenmesi gerekiyor ve neler sunuluyor? İşte merak edilenlerin tamamı.

MacFit Balçova nerede?

MacFit Balçova Kipa şubesi İnciraltı Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:46, 35330 Balçova/İzmir adresinde yer alıyor. Kipa AVM'nin içinde bulunan salon, toplu taşımayla da rahat ulaşılabilen bir noktada. Özellikle Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe tarafından gelenler için merkezi bir konum sayılıyor. Otoparkı AVM'yle ortak kullanılıyor, araçla gelenlerin park sorunu yaşama ihtimali düşük.

Çalışma saatleri nasıl?

Hafta içi sabah 07:00'den gece 23:00'e kadar açık. Hafta sonu ise 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani cumartesi ve pazar günleri kapanış saati biraz erken, bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Resmi tatillerde saat değişikliği olabilir, öncesinde MAC+ uygulamasından ya da telefonla teyit almak en sağlıklısı.

MacFit Balçova üyelik fiyatları ne kadar?

MacFit'in fiyatlandırması şubeye, üyelik tipine ve taahhüt süresine göre değişiyor. Genel bir çerçeve vermek gerekirse 2026 yılında 12 ay taahhütlü Gold üyelik aylık yaklaşık 785 TL civarında başlıyor. Taahhütsüz tercih edenler için bu rakam 1.250 TL bandına çıkabiliyor.

Classic, Gold ve Platinum olmak üzere üç ana paket mevcut. Classic tek şube kullanımı sağlarken, Gold tüm MacFit'lere sınırsız erişim, misafir getirme hakkı ve grup derslerine erken rezervasyon gibi avantajlar sunuyor. Öğrencilere özel indirimler de dönemsel olarak uygulanıyor. Güncel fiyatı öğrenmenin en kesin yolu MacFit'in resmi sitesi ya da 0850 532 7000 numaralı telefon hattı.

Bu şubede neler var?

MacFit Balçova Kipa'da kardiyo ve ağırlık alanları, serbest ağırlık bölümü ve grup ders stüdyosu bulunuyor. Yoga, pilates, spinning ve fonksiyonel antrenman gibi onlarca grup dersi üyelere ücretsiz olarak açık. Kişisel antrenman almak isteyenler ise ek ücretle PT hizmeti alabiliyor. MAC+ uygulaması üzerinden QR kodla temassız giriş yapmak da mümkün.

Google'da 3.9 puan alan şube hakkında kullanıcılar genellikle ekipman çeşitliliğini olumlu bulurken, yoğun saatlerde kalabalık olabildiğini belirtiyor. Sabah erken saatler ve öğleden sonra 14:00-16:00 arası genellikle en sakin zaman dilimleri.