Katlanabilir iPhone, olası adıyla iPhone Ultra, gündeme bu kez soğutma sistemiyle geldi. Ortaya atılan iddiaya göre cihaz, ısıyı yönetmek için buhar haznesi (vapor chamber) teknolojisini bünyesinde taşıyabilir.

Katlanabilir iPhone neden buhar haznesi kullanacak?

Apple, bu teknolojiyle ilk kez iPhone 17 Pro serisinde tanışmıştı. Sistem, hazne içine hapsedilen deiyonize su sayesinde işlemciden ısıyı uzaklaştırıp performans sürekliliğini koruyor.

Aynı yaklaşımın katlanabilir modele taşınması, cihazın yük altında bile serin kalmasını sağlayabilir. Telefonda kullanılması beklenen A20 ya da A20 Pro işlemcinin yüksek tempolu işlerde bile zorlanmadan çalışması hedefleniyor. İnce ve katlanan bir gövdede ısı yönetimi kritik olduğundan bu çözüm mantıklı duruyor.

iPhone Ultra ne zaman tanıtılacak?

İddiaya göre cihaz, eylül ayındaki etkinlikte görücüye çıkacak. Tanıtım, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile aynı sahneyi paylaşacak.

Böylece Apple, hem klasik Pro modellerini hem de katlanabilir telefonunu aynı dönemde meraklılarıyla buluşturmuş olacak. Eylül, şirketin yıllardır yeni iPhone'ları duyurduğu alışılmış zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

iPhone Ultra'nın ekran ve kimlik doğrulama özellikleri neler?

Cihazın katlanan yapısı, iki farklı ekran boyutu sunacak. İçeride 7,8 inçlik geniş bir panel, dışarıda ise 5,5 inçlik daha küçük bir ekran yer alacak.

Birden fazla kaynağın aktardığına göre telefon, yüz tanıma yerine parmak izine dayalı Touch ID ile gelecek. Bu tercih, katlanabilir tasarımın getirdiği yerleşim kısıtlarıyla ilişkili olabilir.

iPhone Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak?

Fiyat tarafında beklentiler oldukça yüksek. Cihazın pazara tam 2.000 dolar etiketiyle çıkması bekleniyor.

Bu rakam, iPhone Ultra'yı Apple'ın şimdiye dek sunduğu en pahalı telefonlardan biri konumuna taşıyor. Katlanabilir ekran, premium malzemeler ve gelişmiş soğutmanın bu fiyatı şekillendiren başlıca unsurlar olduğu düşünülüyor. Tüm bu bilgiler henüz iddia aşamasında, resmi doğrulama eylülde gelecek.