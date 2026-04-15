Lyrid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta izlenebilir soruları astronomi meraklıları tarafından yoğun şekilde aranıyor. Yılın ilk büyük meteor yağmuru olma özelliği taşıyan Lyridler, bu yıl da Kuzey Yarım Küre'den net bir şekilde gözlemlenebilecek.

Lyrid meteor yağmuru ne zaman başlıyor?

Lyrid meteor yağmuru 16 Nisan itibarıyla aktif hale geliyor. Ancak en yoğun ve etkileyici görüntüler 22 Nisan gecesi yaşanacak. Zirve gecesinde saatte ortalama 10 ila 15 meteor görülmesi bekleniyor. Zaman zaman bu rakam ani patlamalarla saatte 100'e kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, meteor yağmurunu izlemek için en ideal saatlerin gece yarısından sonra, özellikle 02.00 ile gün doğumu arasındaki zaman dilimi olduğunu belirtiyor.

Lyrid meteor yağmuru nasıl oluşuyor?

Lyrid meteor yağmuru, Dünya'nın yörüngesinde Thatcher Kuyruklu Yıldızı'nın yüzyıllar önce geride bıraktığı toz bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Bu toz parçacıkları atmosfere giriş yaptığında yanarak parlak ışık izleri oluşturuyor. Adını meteorların çıkış noktası olan Lyra (Çalgı) Takımyıldızı'ndan alan Lyridler, parlaklıklarıyla ve zaman zaman görülen büyük ışık patlamalarıyla dikkat çekiyor. Bu patlamalara astronomi dünyasında ateş topu adı veriliyor.

Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilir mi?

Lyrid meteor yağmuru Kuzey Yarım Küre'de yer alan Türkiye'den rahatlıkla gözlemlenebiliyor. En iyi gözlem koşulları için şehir ışıklarından uzak, açık ve bulutsuz bir gece tercih edilmeli. Herhangi bir teleskop ya da dürbüne gerek kalmadan çıplak gözle izlemek mümkün. Özellikle 22 Nisan zirve gecesinde kuzeydoğu yönüne bakarak gözlem yapmak en iyi sonucu verecek.

Nisan ayında tek meteor yağmuru bu mu?

Gökyüzü şöleni Lyridlerle sınırlı kalmayacak. Eta Aquarid meteor yağmuru da Nisan ayı boyunca aktif olacak ve Mayıs başında zirve noktasına ulaşacak. Dolayısıyla Nisan ve Mayıs ayları astronomi meraklıları için oldukça verimli bir dönem olacak.