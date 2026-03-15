Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği hava saldırılarına ilişkin güncel can kaybı verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 850’ye yükselirken, yaralananların sayısı ise 2 bin 105 olarak kaydedildi.

Sağlık ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Yetkililer, devam eden bombardıman nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulunurken, sağlık sisteminin yoğun bir yük altında çalıştığını vurguladı. Bölgedeki hastanelere çok sayıda yaralı sevk edilirken, acil servislerde yoğunluk yaşandığı kaydedildi.

Sivillere yönelik çağrıları devam ediyor

Öte yandan saldırıların başladığı 2 Mart’tan bu yana bölgede güvenlik ve insani durumun giderek ağırlaştığı belirtiliyor. Uluslararası kamuoyunda ise çatışmaların durdurulması ve bölgede sivillerin korunmasına yönelik çağrılar devam ediyor.