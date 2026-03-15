Orta Doğu coğrafyasında askeri dengeleri sarsacak yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4" adı verilen operasyonlar dizisinin 54. aşaması kapsamında İsrail’deki stratejik noktalara yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı başlattığını ilan etti.

Tahran yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların belirlenen hedeflere yüksek hassasiyetle ulaştığı savunulurken, kullanılan silah sistemlerinin niteliği ve vuruş kapasitesi bölgedeki gerilimi daha önce görülmemiş bir noktaya taşıdı.

Stratejik hedefler ve savunma altyapısı mercek altında

Devrim Muhafızları’ndan servis edilen bilgilere göre, söz konusu harekat doğrudan İsrail’in askeri karar alma mekanizmalarını ve operasyonel kabiliyetini hedef aldı. Açıklamanın detaylarında; hava harekatlarının yönetim merkezleri, savunma sanayisine ait kritik altyapı tesisleri ve askeri birliklerin konuşlandığı stratejik toplanma alanlarının ateş altına alındığı belirtildi. İran tarafı, bu operasyonun "işgal altındaki toprakların kalbinde" rejimin hava üstünlüğünü ve komuta zincirini kırmayı amaçlayan koordineli bir hamle olduğunu vurguladı.

Balistik envanterde bir ilk: Siccil füzeleri sahnede

Gerçekleştirilen bu son dalga saldırının en dikkat çekici unsuru, daha önce operasyonel olarak sahaya sürülmeyen silah sistemlerinin kullanılması oldu. İran ordusu; Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad gibi yüksek tahrip gücüne sahip balistik füzelerin yanı sıra, ilk kez stratejik öneme sahip katı yakıtlı "Siccil" füzelerinin ateşlendiğini duyurdu. Katı yakıt teknolojisi sayesinde çok daha hızlı fırlatılabilen ve uzun menzilli menziliyle bilinen Siccil füzelerinin kullanımı, askeri uzmanlar tarafından Tahran’ın caydırıcılık mesajını bir üst seviyeye çıkarma çabası olarak nitelendiriliyor.

Operasyonun kapsamı ve bölgesel yansımaları

Ağır savaş başlıklarıyla donatılmış füzelerin kullanıldığı bu harekatın, İsrail’in savunma bariyerlerini aşarak stratejik kurumların "beyin takımı" olarak nitelendirilen merkezleri etkisiz hale getirme amacı taşıdığı iddia edildi. İran resmi makamları, saldırıların planlandığı şekilde "Allah'ın lütfu ve kudretiyle" başarıyla tamamlandığını öne sürerek, operasyonel kapasitelerinin sınırlarını test ettiklerini ima etti. Uluslararası toplumun endişeyle takip ettiği bu gelişme sonrası, bölgedeki hava savunma sistemlerinin alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bildiriliyor.

