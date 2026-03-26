Joud'un babası Mohamed Sleiman, Nabatiye Ambulans Ekibi'nin baş sağlıkçısı. Oğlunun cenazesini sağlıkçı üniformasıyla taşıdı, ardından gözyaşları içinde görevinin başına döndü. Oğlunun hayalinin sağlıkçı olmak olduğunu anlatan baba, küçük yaşına rağmen güvenli bölgelere gitmeyi reddedip kentinde kalarak gönüllü çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Saldırı sonrası cenaze törenine onlarca sağlıkçı katıldı

Kızılhaç, Sivil Savunma ve bölgedeki diğer acil müdahale ekiplerinden onlarca sağlık görevlisi cenaze töreninde buluştu. Tabutların başında omuz omuza ağlayan meslektaşları, kaybın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 33 yaşındaki sağlıkçı Hamza Abdallah, hayatını kaybeden ikisinin de arkadaşı olduğunu belirterek görevlerini bırakmayacaklarını vurguladı.

Olay yerine ilk ulaşan Lübnan Sivil Savunma ekibi sorumlusu Hüseyin Fakih, kurbanların parçalanmış halde bulunduğunu ve üzerlerindeki sağlık ekibi işaretlerinin açıkça görüldüğünü aktardı. Yanmış motosiklet kalıntıları, saldırının şiddetini ortaya koyuyordu.

"Çifte vuruş" taktiği kurtarma operasyonlarını felç ediyor

İsrail'in bölgede uyguladığı "çifte vuruş" (double-tap) taktiği, sağlık ekiplerinin çalışma biçimini tamamen değiştirdi. Bu yöntemde bir hedefe yapılan ilk saldırının ardından, olay yerine gelen kurtarma ekiplerine ikinci bir saldırı düzenleniyor. Sağlıkçılar artık savaş protokollerini uyguluyor ve saldırı sonrası bölgeye hemen gitmek yerine ikinci darbeyi beklemek zorunda kalıyor. Nabatiye Ambulans Ekibi başkanı, saldırıların açıkça işaretlenmiş kurtarma ekiplerini hedef alan sistematik bir örüntü izlediğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 42 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, aynı dönemde ülke genelinde sağlık tesislerine yönelik 64 saldırı gerçekleştiğini ve beş hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinatörü Imran Reza, çatışmanın tüm taraflarının uluslararası hukuka uyması ve sivillere yardım edenlerin hedef alınmaması gerektiğini açıkça ifade etti.