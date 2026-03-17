Trendyol Süper Lig’in 27. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, etkili oyunuyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İlk yarıda dengeyi Nene bozdu

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi ekip, 41. dakikada Dorgeles Nene’nin golüyle öne geçerek devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda gol düellosu

İkinci yarının başında Gaziantep FK, 52. dakikada Alexandru Maxim’in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Ancak bu gol Fenerbahçe’yi durdurmaya yetmedi.

Sarı-lacivertliler, 59. dakikada N’Golo Kante’nin golüyle yeniden öne geçerken, Dorgeles Nene 68 ve 79. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve farkı açtı.

Nene yıldızlaştı

Mücadelenin yıldızı olan Dorgeles Nene, attığı 3 golle takımına galibiyeti getirirken performansıyla taraftarlardan büyük alkış aldı.

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60’a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

Gaziantep FK ise 33 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.