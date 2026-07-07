Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Singapur’un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Toplantının ana gündemi, Nisan 2027’de yapılacak EXPO 2027 İzmir ve tarihi İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) oldu. Başkan Tugay, Singapurlu yatırımcıları ve devlet kurumlarını bu büyük organizasyonlara davet etti.

Görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve belediye bürokratları da katıldı.

"Singapur'un Teknoloji odaklı çözümlerini takip ediyoruz"

Başkan Cemil Tugay, İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi, güçlü ticareti, sanayisi ve limanlarıyla Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi. Kentler arasındaki iş birliklerine önem verdiklerini belirten Tugay, Singapur’un sorunlara teknoloji odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir planlaması, atık yönetimi, ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yürüttüğü çalışmaları anlattı. İzmir’in tarımsal üretimde Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Tugay, kentin antik kentleriyle büyük bir kültürel mirasa ve turizm potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Singapur deneyimi İzmir ile paylaşılacak

Büyükelçi Li Peng Kok ise Singapur ve İzmir’in liman kentleri olması bakımından birbirine benzediğini belirtti. Singapur’un şehir planlaması, sürdürülebilirlik, akıllı kent uygulamaları ve toplu ulaşım alanlarında önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Kok, bu deneyimleri İzmir ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz Mart ayında Singapur’dan gelen bir heyetin İZTO ve İZKA gibi kurumlarla atık yönetimi, su yönetimi ve ulaşım alanlarında temaslarda bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi, İzmir’den çalışma gruplarının Singapur’u ziyaret etmesinin faydalı olacağını belirtti. Kok ayrıca Başkan Tugay’ı iki yılda bir düzenlenen World Cities Summit’e (Dünya Kentler Zirvesi) davet etti.

Singapur devlet kurumları harekete geçiyor

Büyükelçi Kok, Başkan Tugay’ın İEF ve EXPO 2027 davetine olumlu yaklaştıklarını söyledi. Başta Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı resmi devlet kurumu Enterprise Singapore olmak üzere, ilgili kurumlarla gerekli temasları kuracaklarını belirtti.

Kok, 21-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Singapur’da düzenlenmesi planlanan NATAS Turizm Fuarı’na da Başkan Tugay’ı davet etti.

Toplantıda söz alan Genel Sekreter Zeki Yıldırım ise Singapur’un Türkiye için özel bir ülke olduğunu vurguladı. Yıldırım, ülkenin altyapı teknolojileri ve akıllı kent uygulamalarındaki öncü konumuna dikkat çekerek, Singapur’dan ilham alınabilecek birçok uygulama bulunduğunu kaydetti.

