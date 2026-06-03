Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve sınavla öğrenci kabul eden diğer eğitim kurumlarına yerleşmek isteyen yüz binlerce 8'inci sınıf öğrencisi, büyük gün için heyecanla bekliyor. Millî Eğitim Bakanlığının sınav tarihinde yaptığı kritik değişikliğin ardından gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Heyecanın giderek arttığı bu süreçte sınava katılacak adaylar, LGS oturum saatlerini ve okul müdürlüklerinden yapılacak belge teslim detaylarını yakından takip ediyor. Sınav binalarının hazırlığı için eğitim öğretime verilen bir günlük ara da öğrencilerin son tekrarlarını yapmasına olanak tanıdı.

2026 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, daha önce 14 Haziran olarak duyurduğu merkezî sınavın tarihini güncelledi. Alınan yeni kararla birlikte 2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi iki ayrı oturum hâlinde uygulanacak. Öğrencilerin Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını yanıtlayacağı sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin yer aldığı sayısal oturum ise saat 11.30'da start alacak.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI, OKULLAR NE ZAMAN TATİL EDİLDİ?

Bugün (3 Haziran) itibarıyla yüz binlerce öğrencinin ter dökeceği LGS maratonuna sadece 10 gün kaldı. Bakanlık, sınav binalarındaki hazırlıkların ve salon düzenlemelerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü okullarda eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. Bu kararla birlikte öğretmenler de o gün idari izinli sayılırken, öğrenciler sınav öncesi evlerinde dinlenme fırsatı buldu.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini içeren LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran itibarıyla sisteme açıldı. Kılavuza göre öğrencilerin ya da velilerin bu belgeyi internetten kendi imkanlarıyla çıkarmasına gerek yok. Fotoğraflı giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden alınarak mühürlenip onaylanacak ve öğrencilere elden teslim edilecek. Adayların sınav günü bu onaylı belge ile birlikte geçerli bir kimlik kartını mutlaka yanlarında bulundurması gerekiyor.

2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zorlu sınav maratonunu geride bırakan öğrencileri temmuz ayında yeni bir süreç bekliyor. Lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Öğrencilerin hangi okullara yerleştiğini gösteren sonuçlar ve liselerde boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak.