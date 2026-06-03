Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede satışa sunulacak. Marka, modellerin yeni fotoğrafını paylaşarak lansman öncesi beklentiyi yükseltti ve iki aracın da Grande Panda'nın daha büyük bir yorumu olarak konumlandığını hatırlattı. Ailelere yönelik erişilebilir fiyat vaadi, bu iki modeli daha şimdiden merak konusu haline getirdi.

Fiat Grizzly nasıl bir model?

Fiat Grizzly, uygun fiyatlı aile otomobili segmentine oynayan bütçe dostu bir seçenek olarak tanımlanıyor. 4,5 metrenin altında kalan kompakt gövdesine karşın içeride beklenenden ferah bir alan vaat ediyor. Bu da onu hem şehir içi kullanımda pratik hem de aile yolculuklarında elverişli bir konuma taşıyor. Markanın CEO'su ve Stellantis'in global pazarlama yöneticisi Olivier Francois'ya göre Grande Panda, Fiat'ın erişilebilir aile araçlarına dönüşünü temsil eden model oldu. Yönetici, Fastback ve Grizzly ile bu gamın tamamlandığını; üç modelin de akıllı, ulaşılabilir ve markanın tasarım kimliğine sadık bir fikirden doğduğunu anlattı. Francois, bu hamleyle Fiat'ın aile mobilitesi pazarının merkezine yeniden yerleştiğini de vurguladı.

Fiat Grizzly ne zaman satışa çıkıyor?

Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback, 2026'nın ikinci yarısında satışa sunulacak. Üstelik bu çıkış yalnızca tek pazarla sınırlı kalmayacak; Türkiye, Avrupa ve Afrika pazarlarında eş zamanlı olarak satışa çıkacak. Modellerin bir diğer önemli ayrıntısı ise güç aktarma seçeneklerinde gizli. İki otomobil de benzinli, elektrikli ve hibrit altyapı seçenekleriyle alıcıyla buluşacak. Böylece farklı bütçelere ve farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden geniş bir yelpaze oluşuyor. Hem yakıtlı sürüşü tercih edenler hem de elektriğe geçmek isteyenler için ayrı bir alternatif sunulması, modelin ulaşacağı kitleyi de genişletiyor. Türkiye'deki fiyatların ve donanım paketlerinin ise lansmana yakın bir dönemde netleşmesi bekleniyor.