Mutfakların vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan kesme tahtaları, yoğun kullanım nedeniyle zamanla kötü koku ve lekelerin biriktiği yüzeylere dönüşüyor. Özellikle et, balık, soğan ve sarımsak hazırlığının ardından kalan izler, normal yıkamayla her zaman tamamen temizlenmiyor.

Ev temizliğinde sıkça kullanılan doğal yöntemlerden biri ise limon ve tuz karışımı. Uygulaması oldukça basit olan yöntem, kesme tahtasının daha temiz ve ferah kalmasına yardımcı oluyor.

Uygulaması çok basit

Yöntemde ilk olarak kesme tahtasının üzerine ince bir tabaka halinde tuz serpilir. Ardından yarım limonla tüm yüzey iyice ovalanır. Tuz yüzeydeki birikintileri sökerken, limon da tahtanın temizlenmesine katkı sağlar.

Ovalama işlemi tamamlandıktan sonra birkaç dakika beklenir ve tahta ılık suyla durulanır. Böylece yüzeyde kalan kalıntılar daha kolay uzaklaştırılır.

Güçlü kokulara karşı etkili sonuç veriyor

Balık, soğan ve sarımsak gibi yoğun kokulu gıdalar, kesme tahtalarında uzun süre kalıcı iz bırakabiliyor. Limon ve tuz uygulaması bu kokuların büyük ölçüde azalmasını sağlar.

Bu nedenle birçok kişi özellikle balık temizliği veya soğan doğrama işlemlerinin ardından aynı yöntemi tercih ediyor.

Düzenli temizlik ihmal edilmemeli

Doğal yöntemler kesme tahtasının temizliğine katkı sağlasa da düzenli bakım büyük önem taşıyor. Yüzeyinde derin çizikler oluşan veya yıpranan tahtalar bakteri birikimine zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenle kesme tahtalarının sık sık temizlenmesi, kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin ise yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Basit bir limon ve tuz uygulaması da mutfakta daha hijyenik bir kullanım için pratik çözümler arasında yer alıyor.