Evinin önünde ve sokakta çektiği ilginç videolarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yakup TV kanalının sahibi Yakup Şahkulubey, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Günlerdir yayın açmayan ve nerede olduğu merak edilen sosyal medya fenomeni hakkında ortaya atılan hapis iddiası, gündeme bomba gibi düştü. İddiaların kaynağı ve Yakup Şahkulubey'in tutuklanma gerekçesi hızla yayılırken, takipçileri olayın perde arkasını araştırmaya koyuldu.

YAKUP ŞAHKULUBEY KİMDİR, NERELİ VE NE MEZUNU?

1998 yılında Mardin'de dünyaya gelen Yakup Şahkulubey, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Sosyal medya platformlarında "Yakup TV" adıyla ürettiği içerikler ve açtığı canlı yayınlarla popülerlik kazanan fenomen, izleyicileriyle kurduğu diyaloglarla tanınıyor. Eğitim hayatına da İstanbul'da devam eden Şahkulubey, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğrenim görüyor.

YAKUP TV TUTUKLANDI MI, HAPİSTE Mİ?

Uzun zamandır takipçileriyle buluşmayan Yakup TV hakkında, cezaevinde olduğu yönünde çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İnternet dünyasının bilinen isimlerinden Testo Taylan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Yakup Şahkulubey'in Silivri Cezaevi'nde C17 koğuşunda kaldığını ileri sürdü. Testo Taylan, içeriden bir tanıdığıyla konuştuğunu belirterek, "Basına baktım, böyle bir şey yok. Bakalım yalan haber mi gerçek mi göreceğiz. Yakup TV şu an Silivri'de" ifadelerini kullandı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Yakup TV cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YAKUP TV NEDEN TUTUKLANDI, KAÇ YIL CEZA ALDI?

Sosyal medyada hızla yayılan tutuklanma iddialarının sebebi de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yakup Şahkulubey'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildiği iddia ediliyor. Henüz resmi makamlarca veya avukatları tarafından doğrulanmayan bu suçlamalar ışığında, Yakup TV'nin ceza alıp almadığı ya da yasal sürecin ne aşamada olduğu şimdilik bilinmiyor.