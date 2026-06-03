İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının belli olmasının ardından, eğitim desteği almaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başladı. Sınav maratonunu başarıyla tamamlayan ortaokul ve lise öğrencileri, devlet tarafından sağlanacak olan nakdi desteğin hesaplarına geçeceği tarihi bekliyor. Yönetmelik kapsamında belirlenen ödeme takvimi, yeni eğitim öğretim yılındaki kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte işlemeye başlayacak. Öğrencilerin maddi olarak desteklenmesini sağlayan bu uygulamada, ilk ödeme tarihi ve bursların yatırılacağı kurum netleşti.

2026 İOKBS BURSLULUK PARASI İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

MEB'in Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre burs ödemelerinin başlama tarihi kesin olarak belirtiliyor. Sınavı kazanan ve gerekli kayıt prosedürlerini tamamlayarak okula başlayan öğrenciler, hak ettikleri ilk burs ödemesini ekim ayının başından itibaren almaya başlayacak. Eylül ayındaki okul kayıt ve yerleştirme süreçlerinin bitmesiyle birlikte ekim ayı itibarıyla ödeme takvimi de aktif hâle gelecek.

BURSLULUK PARALARI HANGİ KANALLA VE AYIN KAÇINDA YATIRILACAK?

Ekim ayında gerçekleştirilecek ilk ödemenin ardından, öğrencilerin burs takvimi de standart bir düzene girecek. Hak sahipleri, takip eden aylardaki bursluluk ücretlerini her ayın 25'ine kadar PTT şubeleri üzerinden temin edebilecek. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ödemeler, doğrudan öğrencilerin T.C. kimlik numaralarıyla adlarına açılan PTT hesaplarına aktarılacak.

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLER İOKBS BURSUNDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Bursluluk sınavını kazanan adayların eğitim durumlarına göre bazı yasal istisnalar bulunuyor. Sınavı kazanan ancak parasız yatılılık statüsünde bir okula yerleştirilen öğrenciler, ilgili kanunun 7'nci maddesinde yer alan "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez" hükmü gereğince bu nakdi destekten faydalanamıyor. Yani devletin okul pansiyonlarında parasız yatılı barınma imkanından yararlanan öğrenciler, kurallar gereği aynı anda İOKBS bursunu alamıyor.