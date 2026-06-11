Küresel pazarda elektrikli araçlara geçiş süreci hız kazanırken, markalar arası stratejik hamleler art arda geliyor. Amerikan otomotiv devinin geçen yıl üretimine son verdiği ve sınıfının en çok satanları arasında yer alan modeli küllerinden doğuyor. Avrupa pazarına yönelik yeni planlama doğrultusunda, Fransız teknolojisiyle donatılacak kompakt otomobilin ilk ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

YENİ VİZYON EFSANE İSMİ YENİDEN VİTRİNE ÇIKARIYOR

Şirket, "Ready Set Ford" adını taşıyan hamlesiyle Avrupa'daki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ortaya konulan plan kapsamında 2029 yılının sonuna kadar beş yeni binek otomobilin yollara çıkarılması hedefleniyor. Şehir içi kullanıma uygun, elektrikli kompakt araçların merkeze alındığı bu dönüşüm sürecinde, bantlara veda eden Fiesta isminin yeni seride başrolü üstleneceği ifade ediliyor.

ALTYAPI İÇİN FRANSIZ DEVİYLE EL SIKIŞTILAR

Otomobilin üretim sürecine hız kazandırmak isteyen Amerikan markası, altyapı paylaşımı için Renault ile masaya oturdu. Yeni aracın, halihazırda Renault 5 E-Tech ve Nissan Micra gibi modelleri taşıyan AmpR Small mimarisi üzerinde yükseleceği belirtiliyor. Platform ortaklığıyla maliyetlerin ve zamanın düşürülmesi hedeflenirken, aracın dış tasarımının ve sürüş hissinin tamamen markanın kendi genlerini taşıyacağı vurgulanıyor.

TEK ŞARJLA 400 KİLOMETRELİK MENZİL BARAJINI AŞACAK

Yeni modele dair resmi teknik veriler henüz paylaşılmadı. Ancak altyapının sunduğu 40 ve 52 kilovatsaatlik batarya kapasiteleri sayesinde aracın tam şarjla 400 kilometreden fazla sürüş imkanı sunacağı biliniyor.