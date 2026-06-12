Son Mühür- Borsa İstanbul uzun bir aranın ardından yüzde 2.5'a yaklaşan yükselişle yeşile boyandı.

Bankacılık endeksinde yüzde 7.15'lik yükseliş dikkat çekerken BIST 100 endeksi bir kez daha 14 bin seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.

Mart ayından bu yana ABD-İran ve İsrail üçgeninde yaşanan sıcak çatışmaların biteceğine dair umutların tazelenmesi başta Asya borsaları olmak üzere küresel piyasalarda pozitif bir hava esmesine kapı araladı.

Borsa İstanbul'un bu olumlu rüzgardan payını aldığına işaret eden A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen yine de ABD Başkanı Trump'ın ne yapacağının belli olmadığına dikkat çekti.

Trump'un ne yapacağı belli olmuyor...



''Trump‘ın sağı solu belli olmuyor.'' vurgusunda bulunan Bilen,

''Akşam çok sert vuracağım İran’ı derken bir anda dedi ki, İran’da anlaşmaya vardık. Uzakdoğu piyasaları ralli yaptı yüzde altılara varan oranda.

Bugün bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 7 yukarıda tekrardan faizde indirim patikasına girileceği bekleniyor. Yurt dışında da pozitif hava devam ediyor. O açıdan şu anda keyifler yerinde'' hatırlatmasında bulundu.



Bizim açımızdan pozitif...



Endeksle ilgili beklentilerini dile getiren Murat Bilen,

''14.100'de bir direncimiz var onu dikkatle izliyoruz. ABD ve İran arasında pazar günü imzalanabileceği söyleniyor. Bu da bizim açımızdan pozitif. Piyasanın genelinde bankacılık başta olmak üzere kuvvetli alışlar var. Yaklaşık 3 milyar kadar artı da piyasa. Şu anda pozitif seyir devam ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.