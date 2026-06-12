Son Mühür- Üst üste iki işlem gününde yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 düşüşle 13.743,50 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasaların ABD ve İran arasında barış umudunu tazelediği süreçte endeks haftanın son işlem gününe yüzde 1.23'lük yükselişle 13.912 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Asya borsalarında keyifler yerinde...



Risk iştahının yükseldiği görülen Asya borsaları günü artıda kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

ABD borsalarında da pozitif bir hava vardı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,75, Nasdaq endeksi yüzde 2,54 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,86 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



Ons altın 4.178 dolardan, gram altın 6.214 liradan

gümüş 66.63 dolardan,

uzun bir aranın ardından 90 doların altına gerileyen Brent petrol 88.42 dolardan,

Bitcoin 62.848 dolardan

