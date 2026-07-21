Son Mühür- Gözaltına alınıp ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, günlerdir süren sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ayrıntılı bir açıklama yapan ünlü oyuncu, hakkındaki iddialara sert yanıt verirken geri adım atmayacağını ilan etti: "Tüm paylaşımlarım hesabımda duruyor, yenileri de gelecek."

Bir sosyal medya yorumuyla başlamış

Geçtiğimiz hafta perşembe gününün ilk saatlerinde başlayan süreç, tiyatro camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Üzümcü’nün cep telefonuna ve kimliğine el konuldu.

"4 kere sağlık kontrolü yapıldı"

Gözaltı gerekçesini de anlatarak yaşadığı süreci aktaran Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Herkese Merhaba, geçtiğimiz perşembe gününün ilk saatlerinde, yaşadığım bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından, BirGün gazetesinin bir paylaşımında okuduğum, "Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen" haberi üstüne yaptığım yorumum gerekçe gösterilerek, "halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındım. Cep telefonuma ve kimliğime el konuldu. Cep telefonumun şifresini orada ve o dakikada verdim. Gözaltı işlemlerimin ardından İstanbul Emniyet Md. götürüldüm. İlk alınışım ve serbest bırakılışım arasında bana toplam dört kere sağlık kontrolü yapıldı. Gözaltı sürecim boyunca -bakış dahil- hiçbir kötü muameleye maruz kalmadım. "Çağlayan Adalet Sarayında" alınan savcılık ifademde, temmuz ayı boyunca paylaştığım tüm sosyal medya mesajlarım önüme bir klasör halinde konuldu ve bunların, bana isnat edilen suçun unsurlarını taşıdığı söylendi.

"Tüm paylaşımlarım durmaktadır"

"Ailemden aldığım eğitim; mesleğim ve mesleğimin yapılış ve sahneleniş prensipleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme" suçu işleme imkânım olmadığını, bu suçlamayı reddettiğimi ve mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını rica ettim. Ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderildim. Kısa süren yargılanmam ardından, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarptırıldım. Bilgisayar kullanmadığım ve cep telefonuma el konulduğu için sonrasında haliyle kimselerle iletişim kuramadım. Arayanlara, soranlarla çok teşekkür ederim. İstemeden sebep olduğum, aile büyüklerimin akan gözyaşları ve iç sıkıntıları dışında hiçbir üzüntüm yoktur. Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlâtlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez. Sevgilerimle"