İzmir'in ılıman ikliminde yaşam süren, kordon havasıyla nefes alan binlerce emeklimizi yakından ilgilendiren oldukça önemli bir karar açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılı için de kaplıca tedavilerinin emeklilere ücretsiz olacağını müjdeledi. Yılların yorgunluğunu İzmir'e yakın termal sularda atmak isteyen büyüklerimiz için yol ve günlük giderler gibi bütçeyi sarsan kalemler de kurum tarafından karşılanacak.

Tedavi Kapsamına Giren Rahatsızlıklar

Ege'nin o güzel havasına rağmen romatizmal hastalıklar yaşlılığın kaçınılmaz bir parçası olabiliyor. Bu ücretsiz tedavi imkanı, romatizması olan İzmirliler başta olmak üzere; solunum yolları hastalıkları çekenler, cilt sorunlarından kurtulamayanlar, mide veya bağırsaklarında rahatsızlığı olanlar ve böbrek problemleri yaşayanlar için adeta bir sağlık kalkanı görevi görüyor. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği merkezlerde bu tedavilere kuruş ödemeden ulaşılabiliyor.

SGK Neleri Karşılıyor, Neleri Kapsam Dışı Bırakıyor?

Emekli maaşıyla ay sonunu zor getiren vatandaş için yol parası bile büyük bir derttir. SGK bu yükü alarak en yakın kaplıca tesisine yapılacak yol masrafını ve tedavi seans ücretlerini doğrudan ödüyor. Eğer hastanın durumu gereği tek başına gitmesi riskliyse, doktor onayıyla refakatçinin giderleri de kuruma ait oluyor. Ancak tesislerde alınan lüks konaklama hizmetleri, standart dışı yemekler veya şahsi harcamaların faturası tamamen emeklinin kendi cebinden çıkıyor.

Raporu Alınca Zamanla Yarış Başlıyor

Kaplıcaların o şifalı sularına girmeden önce aşmanız gereken ufak bir prosedür var. İlk olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının veya Tıbbi Ekoloji alanındaki hekimlerin bulunduğu bir sağlık kurulundan heyet raporu almanız gerekiyor. Raporu elinize aldığınız andan itibaren, o gün de dahil olmak üzere 5 iş günlük bir başvuru pencereniz var. Bu kısacık sürede tesise müracaat etmezseniz belge geçerliliğini yitiriyor. Fakat telaşlanmayın, süreyi kaçıranlar için 6 aylık bir zaman diliminde yeniden sevk yazdırma hakkı her zaman saklı tutuluyor.