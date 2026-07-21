Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, esnafın ve vatandaşın içerisinde bulunduğu problemleri Son Mühür’e değerlendirerek, özellikle alım gücünün düştüğünden bahsetti ve yüksek faizin esnafı zora düşürdüğünü aktardı.

Hamdin Erişen: Esnaflar, pazarcılar iflas ediyor tezgahlarda hiç iş yok

Vatandaşın, esnafın ve üreticinin ciddi problemler yaşadığını aktaran ve tezgahlarda hiç iş olmadığının altını çizen İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, “Herkes kötü durumda. Vatandaş kötü durumda alamıyor, esnaf kötü durumda satamıyor. En iyi alışverişin olması gereken pazarlarda adam 20 liralık domatesi 10 liraya satamıyor. Üreticide de ciddi problemler var. Esnaflar, pazarcılar iflas ediyor tezgahlarda hiç iş yok” dedi.

“Esnafa bakıyoruz haklı, vatandaş haklı, üretici haklı diyecek hiçbir şeyimiz yok”

Ayrıca, tezgahların boş kalma nedeninin yüksek hava sıcaklıklarından ve düşük alım gücünden kaynaklandığını da söyleyen Başkan Erişen, vatandaşın da, esnafın da haklı olduğunu belirterek, “Havaların sıcak olmasından insanlar gelemiyor, cüzdanlardaki bütçelerden gelemiyor.

Esnafa bakıyoruz haklı, vatandaş haklı, üretici haklı diyecek hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şekilde para hiçbir şeye yetmiyor. Bu yaz bu ucuzlukta böyle sebze ve meyve bu noktadaysa önümüzdeki sonbahardan sonra Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

“Esnafın birçok borcu var onları kapatamıyor”

Son olarak, yüksek faiz rakamlarının esnafı ciddi anlamda zora soktuğunu Son Mühür’e aktaran İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, bu probleme de çözüm bulunmasını talep ederek, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Esnafın birçok borcu var onları kapatamıyor, yüksek faizlerden dolayı iflas ediyor bu sorunlara da çözüm bulunmasını talep ediyoruz"