Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gece saatlerinde Instagram hesabından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıkarmasının ardından sabah saatlerinde iki ismi yeniden takibe aldı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu gelişme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davasının 1 Nisan’da görülecek duruşmasıyla ilişkilendirilirken, partiden yapılan açıklamada durumun bununla bağlantılı olmadığı ve söz konusu isimlerin yanlışlıkla takipten çıkarıldığı ifade edildi.

'Mutlak butlan mı geliyor?' tartışması

CHP liderinin iki ismi takipten çıkarması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu hamle, “Kılıçdaroğlu’nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edebileceği” yönündeki iddialara tepki olarak yorumlanırken, parti içi dengelere ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

'Yanlışlıkla oldu...''

Özel’in bu hamlesinden saatler sonra CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü’nden hızlı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, takip listesi düzenlenirken Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun yanlışlıkla silindiği belirtildi. 2,4 milyon takipçili hesapla ilgili olarak, “Özgür Özel’in takip listesi güncellenirken yaklaşık 200 hesap çıkarıldı. Teknik bir hata nedeniyle Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve bazı hesaplar istemeden takipten çıkarıldı, ardından yeniden takibe alındı” ifadelerine yer verildi.

Kritik kurultay duruşması

CHP kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Sürecin, parti yönetimi açısından kritik bir aşama olduğu değerlendiriliyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı canlı yayında davaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanlığı’ndaki değişimin ardından süreçte farklı bir gelişme beklediklerini ifade eden Günaydın, “Evet, bir değişiklik bekliyoruz ancak B planımız hazır” dedi. Bu sözler, mahkemenin CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı alabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. CHP içindeki gerilim Dava öncesinde yaşanan sosyal medya hamlesi ve yapılan açıklamalar, CHP içinde gerilimin artabileceğine işaret ediyor. Yarın görülecek duruşmadan çıkacak olası kararın, parti yönetiminde önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.