Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı üst üste altın günlük düşüşün ardından toparlanma sinyalleriyle tamamlayan BIST 100 endeksi haftayı da 13.458 puandan kapatmıştı.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.64'lük yükselişle 13.544 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda toparlanma sinyalleri...



ABD ile İran arasındaki gerilimlerin seyri piyasaların odak noktasında kalmaya devam ederken, geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyretti.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 1, geçtiğimiz hafta kayıplarının büyük bir bölümünü yerine koyan Güney Kore Kospı endeksi yüzde 5 düşüşle günü kapattı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının ons fiyatı Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin ardından yüzde 0,6 artışla 4 bin 65, gram altın 6 bin 214 liradan, gümüş 58.21 dolardan alıcı bulurken, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,1 düşüşle 83,08 dolarda işlem görüyor.

Bitcoin ise 62.586 dolara gerilemiş durumda.

