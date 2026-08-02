Son Mühür- Geçtiğimiz yıl ulaştığı tarihi zirvesi olam 126 bin dolar sınırından hızla 60 bin dolar seviyesine çekilen Bitcoin Temmuz ayında yönünü tekrar yukarı yönlü çevirmeyi başardı.

Kripto para piyasası, bu yıl genel olarak satış baskısı altında kalmasına karşın yılın ikinci yarısına hızlı başladı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken, bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme, kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu.

Jeopolitik gerilimle yönünü belirliyor...



Orta Doğu'yu ateşe atan ABD ile İran arasındaki gerilimin şu anda yüksek olmasına karşın geçen haftalarda hafiflemesi de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Bu durum da kripto para piyasasını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.



Ethereum 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti...



Bu gelişmelerle, kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin geçen ay yüzde 7,2 artarak 62 bin 884,9 dolara çıktı. Ethereum da bu dönemde yüzde 18,2 artarak 1862,3 dolara ulaştı ve 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.