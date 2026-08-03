Balık tezgâhlarında yaz hareketliliği sürerken, ağustos ayında hangi türlerin tercih edilmesi gerektiği merak konusu oldu. Mevsiminde avlanan balıklar hem lezzet hem de besin değeri bakımından daha avantajlı kabul edilirken, bazı türler ise üreme dönemi ve av sezonu nedeniyle henüz önerilmiyor. Ağustos ayında sardalyadan mercana kadar birçok seçenek öne çıkarken, sonbaharı beklemesi gereken balıklar da dikkat çekiyor.

Ağustos ayında hangi balıklar tercih edilmeli?

Ağustos ayında sofralarda en sık yer bulan türlerin başında sardalya geliyor. Bu dönemde yağlanmaya başlayan sardalya, ızgara, tava ve fırında pişirildiğinde yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Yazın sonuna yaklaşılırken tezgâhlarda daha sık görülmeye başlayan istavrit de ekonomik olması ve pratik hazırlanması nedeniyle tercih edilen balıklar arasında bulunuyor.

Kefal ise hafif tadıyla farklı pişirme yöntemlerine uyum sağlıyor. Fırında sebzelerle hazırlanabildiği gibi tava ve ızgarada da tüketilebiliyor. Beyaz etiyle bilinen mercan balığı da yaz aylarında rahatlıkla bulunabilen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Daha az kılçıklı yapısı sayesinde özellikle fırında pişirmeyi tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Çipura ve levrek yaz boyunca bulunabiliyor

Çipura ve levrek, kültür balığı üretimi sayesinde yılın her döneminde satışa sunuluyor. Bu nedenle ağustos ayında da balık tezgâhlarında kolaylıkla bulunabiliyor. Özellikle ızgarada pişirildiğinde doğal lezzetini koruyan bu iki tür, yaz sofralarının en çok tercih edilen seçenekleri arasında yer alıyor.

Doğru pişirme yöntemi de lezzeti doğrudan etkiliyor. Çipura ve levrekte fazla baharat yerine zeytinyağı, limon ve taze otlar kullanılması balığın doğal aromasını ön plana çıkarıyor. Böylece hem hafif hem de dengeli bir öğün hazırlamak mümkün oluyor.

Bu balıklar için sonbaharı beklemek gerekiyor

Her balık türü yaz aylarında aynı kaliteye ulaşmıyor. Palamut, lüfer ve hamsi gibi türler sonbaharda hem daha bol avlanıyor hem de lezzet açısından en verimli dönemini yaşıyor. Bu nedenle bu balıkları ağustos ayında tüketmek yerine av sezonunun başlamasını beklemek daha doğru bir tercih olarak görülüyor.

Mevsiminde avlanan balıkları tercih etmek yalnızca lezzet açısından değil, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi bakımından da önem taşıyor. Üreme dönemine saygı gösterilmesi, balık popülasyonunun korunmasına katkı sağlıyor.