Yaz aylarında güneş altında park edilen otomobillerin kabin sıcaklığı kısa süre içinde 70-80 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu yüksek sıcaklık yalnızca elektronik eşyaları değil, araçta unutulan ilaçları da doğrudan etkiliyor. Özellikle torpido gözünde ilaç saklama alışkanlığı, bazı ilaçların etkin maddelerinin bozulmasına neden olabiliyor. Görünüşlerinde herhangi bir değişiklik olmasa bile etkisini kaybedebilen bu ürünler, tedavinin beklenen sonucu vermemesine ve sağlık açısından istenmeyen risklerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Torpido gözünde ilaç saklamak neden risk oluşturuyor

Otomobilin torpido gözü pratik bir saklama alanı gibi görünse de sıcak hava koşullarında güvenli bir seçenek olmaktan çıkıyor. Güneş altında bekleyen araçlarda kabin sıcaklığı, ilaçların önerilen saklama koşullarının çok üzerine yükseliyor. Oysa birçok ilaç 20 ila 25 derece arasında, serin ve kuru ortamda muhafaza edilmek üzere üretiliyor.

Bu sıcaklık sınırının aşılması, ilaçların içeriğinde bulunan etkin maddelerin kimyasal yapısını değiştirebiliyor. Dış görünüşünde renk, koku veya şekil değişikliği olmasa bile ürünün tedavi gücü azalabiliyor. Bu nedenle araçta uzun süre kalan ilaçların kullanılmadan önce eczacı veya doktora gösterilmesi tavsiye ediliyor.

Sıcaktan en fazla etkilenen 5 ilaç grubu

Yüksek sıcaklık tüm ilaçları aynı ölçüde etkilemese de bazı ürünler için risk çok daha yüksek seviyeye çıkıyor. Özellikle aşağıdaki ilaç gruplarının araç içinde bırakılmaması gerekiyor:

İnsülin

Nitrogliserin ilaçları

Astım inhalerleri

Sıvı antibiyotikler

Soğuk zincirde saklanması gereken biyolojik ilaçlar

Bunun yanında bazı göz damlaları ile enjeksiyon kalemleri de sıcak ortamda beklediğinde etkinliğini kaybedebiliyor. Tedavinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için bu ilaçların üretici tarafından belirtilen saklama koşullarına uyulması büyük önem taşıyor.

İlaç taşırken nelere dikkat edilmeli

İlaçların araçta bırakılması yerine mümkün olduğunca kişinin yanında taşınması öneriliyor. Yolculuk sırasında taşımak gerekiyorsa yalıtımlı bir taşıma çantası kullanılması ve özellikle soğuk zincir gerektiren ilaçların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekiyor.

Araç içinde uzun süre kalan bir ilacın kullanılabilir durumda olup olmadığı yalnızca dış görünüşüne bakılarak anlaşılamıyor. Bu nedenle aşırı sıcağa maruz kaldığından şüphe edilen ilaçların gelişigüzel kullanılmaması, güvenli kullanım için sağlık profesyoneline danışılması önem taşıyor.