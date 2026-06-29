Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti.

Kruvaziyer gemisinde gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verilmişti. Öğrenilen bilgilere göre Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alınmıştı.

Tamar Tanrıyar adli kontrolle serbest!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Tamar Tanrıyar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başsavılık olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuş ve akabinde segbis aracılığıyla ifadesi alınmış adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin tüm dijitallerine el konulmuş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir."