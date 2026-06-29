Son Mühür- 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisini hesabından paylaşan komedyen Deniz Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Sabah saatlerinde Gazeteci İsmail Saymaz, komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı yönünde bir iddia olduğunu açıklamıştı. Soruşturma hakkında da açıklama yapan Saymaz “Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır” demişti.

Deniz Göktaş: "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa da ilk uçakla döneceğim"

Komedyen Deniz Göktaş ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler. Uzun yıllar ülkede olacağım... Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa da ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

Başsavcılıktan herhangi bir açıklama yok!

Başsavcılıktan ise soruşturma ve içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.