Son Mühür- Kendine özgü maç anlatımı, sürekli gülen gözleriyle Türk spor yorumculuğunda efsane isimler arasına girmeye hak kazanan Sabri Urgan, uzun süre mücadele verdiği akciğer kanserine 29 Haziran 2025'de yenik düşmüştü.

1985'de başladığı gazeteciliği Kanal 6, Star Tv, CNN Türk, Radyospor gibi radyo ve televizyonlarda görev yapan Sabri Ugan vefatının birinci yıldönümünde sevenleri tarafından unutulmadı.

Arda Turan'ın biyografisini kaleme aldığı kitabıyla da büyük se getiren Sabri Ugan özelikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki coşkulu anlatımlarıyla hafızalarda yer etmeyi başarmış bir isimdi.

Seni çok özlüyoruz...



62 yaşında vefat eden babasına seslenen Doruk Ugan,

''Bugün tam bir yıl oldu.

Anaokulundayken, anne babaların mesleklerini tanıttığı bir hafta düzenlenirdi.

Sıra babama geldiğinde, bütün sınıfı Star TV’nin Basın Ekspres Yolu üzerindeki binasında misafir etmişti.

Okula dönerken, bu videodaki güler yüzüyle iki elini servis aracının camına dayayıp bana bakışı dün gibi aklımda.

Ne zaman zorda kalsam, bu yüz ve bu ses bana eşlik ediyor.

Seni çok özlüyor, sevgini yaşatıp büyütüyoruz babacığım'' mesajı verdi.

