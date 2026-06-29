Son Mühür- İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika verilerine göre bu yılbaşından itibaren yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun teslim olması sağlandığı bilgisi verildi.

2026 yılı içinde 134 (1’i sol) terör örgütü mensubu, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115'inin tutuklandığı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı , 5'inin adli işlemlerinin duyrulduğu bildiri de şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılbaşından itibaren yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun teslim olması sağlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılı içerisinde 134 (1’i sol) terör örgütü mensubu, ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Teslim olan terör örgütü mensuplarının;

-115’i tutuklandı.

-14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

-5'inin adli işlemleri devam ediyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kahraman Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz."