Kütahya’da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralı genç, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Genç sürücü Musa Kafkas’ın ölümü, bölgede halkında büyük üzüntü yarattı.

Bariyere çarptı!

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre Musa Kafkas idaresindeki otomobil, güzergahın 9’uncu kilometresinde bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve bariyere çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle çelik bariyer araç içine saplandı.

Sürücü ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti!

Kazada genç sürücü Musa Kafkas ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Genç sürücü sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kafkas yoğun bakımda tedavi altına alınırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Yetkililer tarafından kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.