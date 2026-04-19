Adana’da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İsam İsmail’in cansız bedeni, suya girdiği noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir’ne bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Serinlemek için arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Suriye uyruklu İsam İsmail, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan İsmail kısa sürede gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarında ilk etapta İsmail’e ulaşılamadı.

8 kilometre uzaklıkta bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, arama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için kanaldaki su akışını durdurdu. Çalışmaların devamında, İsmail’in cansız bedeni suya girdiği noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanal kapağına takılı halde bulunan cansız beden, dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsam İsmail’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.