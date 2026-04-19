Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Edirne ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellendi. Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı ve yapılan detaylı aramada 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Havalimanında da operasyon gerçekleştirildi

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 378 milyon 107 bin TL olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylara ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.