Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile birlikte Dr. Osman Varol, Aydın Valisi olarak atanmıştı. Göreve başlayan Varol, sosyal medya hesabından anlamlı bir çağrıda bulundu.

Çiçek yerine bağış!

Sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan Vali Varol, "Aydın Valisi olarak görevime başlamam münasebetiyle şahsıma çiçek gönderilmesi yerine; geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize burs desteği sağlayan vakıf ve derneklere yahut aşağıda hesap bilgileri yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunulmasını özellikle rica ediyorum. İnanıyorum ki; dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olacak bu anlamlı destekler, hem evlatlarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunacak hem de kahraman Mehmetçiğimize güç verecektir. Bu vesileyle

göstereceğiniz hassasiyet, destek ve gönül birliği için şimdiden en kalbi şükranlarımı sunuyor; tüm hemşerilerime sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.