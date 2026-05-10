2026 yılının uzun ve serin geçen kış mevsiminin ardından Ege’de yaz sezonu etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Aydın ve çevresindeki sahil bölgelerinde deniz sezonuna start verilmiş oldu. Özellikle hafta sonunda sıcaklığın 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar adeta sahillere akın etti.

Kuşadası başta olmak üzere Ege kıyılarında yoğunluk yaşandı.

Yaz hareketliliği!

Uzun süren yağışlı ve serin havaların sona ermesiyle birlikte güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, hafta sonunu sahillere akın ederek geçirdi. Kuşadası sahil bandında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik meydana gelirken, aileler plajlara ve yürüyüş alanlarına yoğun ilgide bulundu.

Çocuklar denize akın etti!

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte özellikle çocuklar sahillere akın etti. Sıcak havaya dayanamayan çocuklar denize girip yüzmenin tadını çıkardı ve aileler de sahilde vakit geçirerek güzel havanın keyfini çıkardılar.

Sahillerde yoğunluk!

Kuşadası sahil şeridinde yalnızca plajlar değil, yürüyüş yolları ve parklar da dolup taştı.