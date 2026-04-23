Aydın’ın Nazilli ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Koruma altında bulunan bir Avrupa porsuğu silahla vurulmuş halde ölü bir şekilde bulundu. Olayın ardından kamuoyundan yoğun tepki geldi.

Vatandaş fark etti!

Olay, Dereağzı ile Aşağı Örencik mahalleleri arasındaki kırsal yolda gerçekleşti. Bölgede bisikletiyle giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan hayvanı gördü.

İlk etapta araç çarpması sonucu hayvanın hayatını kaybettiği düşünüldü. Ancak yapılan incelemeler sonucunda silahla vurulduğu tespit edildi. .

Gerçek incelemede ortaya çıktı!

Yapılan kongtroller sonucunda, Avrupa porsuğunun karın bölgesinden ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

Kamuoyu tarafından tepki topladı!

Avrupa porsuğu, nesli risk altında olan ve korunması gereken türler arasında bulunuyor. Hayvanın öldürülmesi, özellikle hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar tarafından tepki topladı.