Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Günel’in tutuklanmasının ardından Kuşadası Belediyesi’nde yönetim boşluğu oluştu. Bu gelişme üzerine belediye meclisi, başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.
Toplantıda, mevcut durum değerlendirilerek belediye hizmetlerinin aksamaması için geçici yönetim süreci ele alındı.
CHP grubunda kritik toplantı
Oylama öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu kendi içinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Aydın milletvekilleri katıldı.
Parti içinde yapılan istişarelerin ardından başkan vekilliği için Tahsin Demirtaş ismi üzerinde uzlaşı sağlandı.
Tahsin Demirtaş başkan vekili seçildi
Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP’nin adayı Tahsin Demirtaş, yapılan oylama sonucunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.
Demirtaş, Ömer Günel’in görevde bulunmadığı süreçte belediye yönetimini geçici olarak devralacak ve hizmetlerin devamlılığını sağlayacak.