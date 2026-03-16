Son Mühür / İncir diyarı Aydın Germencik’te jeotermal ısrarı devam ediyor. Aydın Valiliği, Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi mevkiinde yapılması planlanan "Jeotermal Kaynak Arama Sondajı BK 55-56 Kuyuları" projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığını açıkladı. Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülecek projenin bedeli 30 milyon TL olarak duyuruldıu.

İki yeni kuyu açılacak

Proje raporuna göre, yaklaşık 1,9 hektarlık alanda iki adet sondaj kuyusu açılması planlandığı ifade edildi. Bin 400 ile bin 600 metre derinliğe inilmesi hedeflenen çalışmalarda, elde edilecek veriler doğrultusunda kuyuların Jeotermal Enerji Santrali (JES) için üretim kuyusu olarak kullanılması hedeflendiği; şirketin, mülkiyeti kendisine ait olan arazideki çalışmalarda dışarıdan hizmet alımı yapmayacağını ve kendi sondaj ekipmanlarını kullanacağı bildirdi.

"Oyuk Barajı" iptal edildi, jeotermalin önü açıldı

Dosyada yer alan en dikkat çekici detay ise bölgede yapılan plan değişikliği oldu. Söz konusu sondaj alanı, mevcut çevre düzeni planlarında "Oyuk Barajı" sahası içerisinde yer alıyordu. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından alınan kararla, baraj projesinin henüz başlamamış olması ve jeotermal faaliyetlerin ülke ekonomisine katkısı gerekçe gösterilerek, baraj alanı sistem kayıtlarından kaldırıldı.

Daha önce bilirkişi veto etmişti!

Maren Maraş şirketinin Germencik’teki faaliyetleri daha önce bilirkişi raporlarındaki çarpıcı tespitlerle gündeme gelmişti. Şirketin daha önceki projesi olan HB-34 kuyusu için hazırlanan raporda, flora ve fauna listelerinin 2014 yılındaki başka bir projeden "kopyalandığı" iddia edilmişti. Bilirkişi heyeti, bölgede yetişmesi mümkün olmayan "Sarıçam" gibi türlerin dosyada yer almasını "baştan savma ve özensiz çalışma" olarak nitelendirmiş, endemik türlerin ise yok sayıldığını belirtmişti.

Yeni proje tanıtım dosyasında ise şirket, korozyon ve çevre kirliliğine karşı en üst düzey önlemlerin alınacağını taahhüt etti. Ayrıca şirket, yeni dosyada daha teknik bilgiler vererek bölgedeki bitki çeşitliliğinin koruma altına alınacağı ve tarım arazilerinin zarar görmeyeceğinin de altını çizdi.