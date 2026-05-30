Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Sevgi Plajı’nda yaşanan iki ayrı boğulma vakası, plajdaki vatandaşları panikletti. Davutlar Mahallesi sınırlarında yer alan plajda yaklaşık 10 dakika arayla biri çocuk iki kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Denizde can havliyle çırpınan kişileri fark eden vatandaşlar duruma anında müdahale ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle iki kişi de hayata tutunmuş oldu.

Facia önlendi!

Gelen bilgiler çerçevesinde, plajda denize giren vatandaşlar bir kişinin suda zorlandığını fark etti ve çevrede yardım çağrısında bulundular. İlk olayın ardından kısa süre sonra bir çocuğun da denizde çırpındığı öğrenildi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundular.

Sağlık ekiplerinden kısa sürede müdahale!

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve ambulans intikal etti. Olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren iki kişiye ilk müdahaleyi sahilde yaptı.

