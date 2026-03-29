Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde kullanılan ifadeler gerekçe gösterilerek açıldığı öğrenildi.

Suçlama: “Cumhurbaşkanına hakaret”

Başlatılan soruşturma kapsamında Özgür Özel’in, miting sırasında yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu oluşturduğu belirtildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, "Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Sen bu ülkede Başbakanlık yaptın, Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe başarıları olan, seçimler kazanmış bir Başbakan bir Cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti. Aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın." ifadelerini kullanmıştı.